غادة عبد الرازق: "بحس أني في منطقة لوحدي في الوسط الفني وأنا موهوبة بالفطرة"

قالت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق إنها "تشعر بأنها في منطقة لوحدها في الوسط الفني وأن من بجانبها يقول لها إنها لا تحس بقيمة نفسها".

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وأضافت عبد الرازق خلال لقائها ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "mbc مصر": "مش هنكر بحس أني في منطقة لوحدي في الوسط الفني، واللي حواليا بيقولوا لي إنتي مش حاسة بقيمة نفسك".

وتابعت الفنانة المصرية: "حاسة فعلا بحجم موهبتي ولكن مش بتعالى بها على الناس أو زمايلي أو أكل عيشي".

وقالت: "ساعات بصدق الناس لما بيقولوا لي إنتي في منطقة لوحدك، ومفيش أي حاجة ممكن تهزني أو توقعني ولكن ده مش معناه أني مكنش قلقانة من المنافسين ليا، وحريصة دوما على متابعة أعمالهم".

وكشفت عبدالرازق "الحتة القوية عندي أن أنا موهوبة جدا بالفطرة وبتعامل مع التمثيل بقلبي مش بعقلي ودي الحاجة اللي بتميزني وأول ما الممثل يستخدم قلبه وعقله في الدور اللي بيعمله ويتفذلك لازم يبوظ".

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق تشارك المسلسل الدرامي" لحم غزال" الذي سيعرض في شهر رمضان.

المصدر: فيتو+الوطن