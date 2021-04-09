"سينما الصحراء" محور الدورة السابعة لمهرجان أفلام السعودية

أعلن مهرجان أفلام السعودية إقامة دورته القادمة في الفترة من الأول إلى السابع من يوليو المقبل على أن تكون "سينما الصحراء" محور دورة هذا العام.

وقال مدير المهرجان أحمد الملا في مؤتمر صحفي مساء الخميس: "الصحراء مكون أصيل وأساسي في الجغرافيا السعودية ومعطى جمالي يمتلك مقومات فلسفية تثري الخيال الإبداعي".

وأضاف أن المهرجان سيقدم بهذه المناسبة برنامجا خاصا لعرض أفلام عالمية وعربية وخليجية مختارة تتناول الصحراء بأشكال فنية مختلفة في حضور صناعها.

وأشار إلى أن ثمة تغييرات ستطرأ على الدورة السابعة من أبرزها تمديد فترة المهرجان من خمسة أيام إلى سبعة إضافة إلى إعادة هيكلة الجوائز واستحداث برنامج "معمل تطوير السيناريو".

ويكرّم المهرجان في دورته القادمة السيناريست والمخرج السعودي مأمون حسن والمخرج البحريني بسام الذوادي.

أكد مدير المهرجان @AhmedAlmulla1

أن المهرجان مستمر في الاحتفاء بروّاد السينما في المملكة والخليج، والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم، حيث يكرّم في دورته السابعة كل من: الكاتب والمخرج السعودي مأمون حسن والمخرج البحريني بسام الذوادي pic.twitter.com/jcH8t394lZ — مهرجان أفلام السعودية (@SA_FilmFestival) April 8, 2021

تأسس مهرجان أفلام السعودية في 2008 وتنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

وقال أشرف فقيه مدير البرامج بمركز "إثراء": "شهدنا معا العام الماضي عاما استثنائيا.. الدورة السادسة كانت دورة افتراضية بامتياز بسبب ظروف الجائحة ما مثل لنا تحديات في بعض الجوانب لكننا استفدنا من الدروس".

وأشار إلى أن أفلام الدورة الماضية عرضت عبر موقع يوتيوب بينما يجري العمل حاليا على إعداد منصة مستقلة تليق بالحدث وتستوعب أنشطته.

المصدر: "رويترز"