أنباء عن زواج أصالة من برلماني مصري.. والفنانة ترفض التعليق

رفضت الفنانة السورية أصالة، التعليق على الشائعات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية حول زواجها من رجل أعمال مصري، سواء بالتأكيد أو النفي.

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وانتشرت عدة أنباء تفيد بزواج الفنانة أصالة من نائب برلماني مصري يصغرها بـ3 أعوام، ليكون هو الزوج الثالث للنجمة السورية.

وأكد أصدقاء مقربون من الفنانة أصالة أن الخبر اليقين لن يتم إعلانه، بأي شكل من الأشكال قبل يوم الجمعة المقبل، حسب ما أفادت صحيفة "اليوم السابع".

وفاجأت أصالة جمهورها الاثنين الماضي بتقديم اعتذارها للمطربة المصرية أنغام عما صدر منها خلال الفترة الأخيرة ضدها بسبب الخلافات بينهما، حيث نشرت صورة أنغام وابنيها وكتبت: "دون مقدمات بدي قدم اعتذار للغالية الصديقة دائما أنغام عن ما صدر مني وأنا أخطأت التقدير.. وكذلك بعتذر جدّا من ولادي عمر وعبد الرحمن على اللي صار.. لو شو ما كان رد نغومة أنا بقبل وبقدر.. وكان المفروض نكون بكل الظروف شو ما كانت سند لبعض"، مضيفة "كتير ارتحت تجرأت وعملت شي بدي أعمله من مدة".

وتقبلت أنغام اعتذار أصالة قائلة على حسابها بموقع إنستغرام: "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك إن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل مقدرش غير إني أقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".

المصدر: اليوم السابع+سيدتي