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وفاة الملحن والشاعر المصري شاكر الموجي

الثقافة والفن

وفاة الملحن والشاعر المصري شاكر الموجي
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
حفل موسيقي في العاصمة المصرية القاهرة
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توفي صباح اليوم الأحد، الملحن والشاعر المصري، شاكر الموجي، بعد صراع مع المرض، وفق موقع "الوطن" المصري.

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والاسم الحقيقي للموسيقار المصري الراحل هو شاكر شعيشع عبد الرسول حسن.

وفي إطار الحديث عن مسيرته الفنية، تجدر الإشارة إلى أن شاكر الموجي قدم عددا كبيرا من الأغنيات، سواء على مستوى الكلمات أو الألحان، لعدد من نجوم الفن المصري والعربي، أبرزهم جورج وسوف، وراغب علامة، وكارول سماحة، ووائل كفوري، ووليد توفيق، وميادة الحناوي.

وفاة الملحن والشاعر المصري شاكر الموجي

هذا وكان شاكر الموجي قد اكتشف العديد من المطربين، من بينهم المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، التي قدمها للجمهور بأول أغانيها "محتاجالك" عام 1998، والمطربة "مروى" بأول ألبوم غنائى لها بعنوان "احترس"، كما امتدت اكتشافات الفنان المصري لتشمل مجال الشعر الغنائي، حيث أن شاكر كان قد اكتشف عددا من الشعراء الغنائيين، من بينهم دسوقي عبد الحافظ، وصفوح شغالة.

المصدر: "الوطن"

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