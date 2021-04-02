سفير اليمن لدى موسكو يدشّن معرضا للصور الفوتوغرافية

دشّن سفير الجمهورية اليمنية لدى موسكو الدكتور أحمد الوحيشي الخميس 1 أبريل في مبنى سفارة اليمن بروسيا معرضا للصور الفوتوغرافية يلقي الضوء على الأزمة الإنسانية في البلاد.

وقال السفير في مراسم افتاح المعرض "إن 6 أعوام ماضية شهدت حصار الأحياء السكنية والقرى والمدن والمحافظات بكاملها. ويمكن مشاهدة أبعاد الكارثة التي تعاني منها بلادنا من خلال الاطلاع على معرض الصور الفوتوغرافية الذي أقامته سفارة الجمهورية اليمنية.

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ونقل السفير إلى الضيوف الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تؤيد الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في سبيل إعادة السلام إلى اليمن على الرغم من عدم استقرار عمل المؤسسات الحكومية على خلفية الأزمة السياسية العسكرية.

يذكر أن المعرض يضم قسم "الجرائم ضد السكان المسالمين"، قسم "القضاء على المدارس والبنية التحتية في المدن"، قسم "المخاطر العسكرية".

وقد وجهت السفارة دعوة حضور المعرض إلى طلاب جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية (مغيمو).

يذكر أن 80% (24 مليون شخص) من سكان اليمن بحاجة، حسب منظمة الأمم المتحدة، إلى المعونات الإنسانية. وقد بلغ عدد اللاجئين 3 ملايين شخص.

المصدر: تاس