بيسكوف: الكرملين لا يتدخل في اختيار مغنية تمثل روسيا في "يوروفيجن"

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يعتبر النظر في من يمثل روسيا في مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية، من همومه.

وأشار إلى أن المسابقة تمثلها صور إبداعية مختلفة. ولا يعتبر الكرملين أن من الممكن التعليق على ذلك أو التدخل به.

وقال مجيبا عن سؤال موجه إليه عما إذا كان الكرملين على علم بإبداع المغنية مانيجا وما ستقدمه في مسابقة "يوروفيجن":المقصود بالأمر هو شأن أعمال العروض الفنية التي تعرض، كما تعلمون، صورا مختلفة. وعلى سبيل المثال هناك امرأة ملتحية ومغنيات ومغنون يرتدون أزياء الدجاج وما إلى ذلك. لهذا لا نعتبر كل ذلك من همومنا وانتباهنا".

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وأضاف قائلا:" كما نعلم فإن الخيار بيد المشاهدين. وقد تولت القناة التلفزيونية الأولى تسيير هذا الشأن. لذلك لا نعتبر أن من الممكن التعليق على ذلك والتدخل فيه".

المصدر: تاس