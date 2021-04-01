فيلم الكارتون الروسي"وكالة السحر" يحلّ ثانيا في العالم بعدد المشاهدات

شغل فيلم الكارتون الروسي "وكالة السحر، غريتيل وهانزل، المستوحى من حكاية كاتبي (جريم) المكانة الثانية في العالم من حيث عدد المشاهدات على منصة أونلاين Netflix.

وذلك بعد أن عرضته الأسبوع الماضي المنصة الإلكترونية.

أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كينو" السينمائية الروسية الحكومية.

وقال الناطق إن الفيلم من إخراج الروسي أليكسي تسيسيلين، احتل المرتبة الأولى في كل من اليونان والبرازيل وفنلندا وفرنسا.

يذكر أن فيلم المغامرات الكوميدي للرسوم المتحركة "وكالة السحر، غريتيل وهانزل"، (The Magic Agency) تم تصويره من قبل ورشة Wizart Animation للرسوم المتحركة وشركة CTB السينمائية. وشارك بعض الخبراء الأجانب في كتابة سيناريو الفيلم.

وبدأ يعرض الفيلم للمشاهدين الأجانب في 25 مارس. أما روسيا فعرضته في 18 مارس الماضي.

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وقال مدير عام مؤسسة "روس كينو" السينمائية الحكومية الروسية، يفغيني ماركوف، إن "منصة Netflix سبق لها أن حققت عددا من المشاريع السينمائية الروسية وبينها مسلسلا "الوباء" و" أفضل من البشر" التلفزيونيان وفيلم "الزلاجات الفضية" الدرامي التاريخي. وقد حظيت كل تلك المشاريع السينمائية بشعبية فائقة بين المشاهدين في شتى بلدان العالم".

يذكر أن فيلم الكارتون يروي قصة الساحرة، غريتيل، البالغة التي تصبح من أفضل العملاء في قسم الاستخبارات السحرية. ويوكل إليها القسم مهمة التحقيق في جريمة اختطاف الملك ويساعدها في التحقيق شقيقها، هانزل، بصفته محتالا معروفا، يصور نفسه كأنه ساحر ويقيم عرضا جميلا يدعو الجميع إلى حضوره.

المصدر: تاس