فوز الجزائري أحمد طيباوي بجائزة نجيب محفوظ للأدب من القاهرة

فاز الروائي الجزائري أحمد طيباوي بجائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2021، التي تمنحها دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتبلغ قيمتها 5 آلاف دولار.

وحصل طيباوي المولود عام 1980 على الجائزة عن رواية "اختفاء السيد لا أحد" الصادرة عن منشورات "ضفاف/الاختلاف" في عام 2019.

وتلقت اللجنة المشرفة على الجائزة في دورتها الـ24 نحو 270 رواية، اختيرت منها 6 للقائمة القصيرة التي أعلنت في شهر فبراير الماضي.

وأقيم حفل إعلان الجائزة عبر تطبيق "زوم"، بمشاركة الكتاب المرشحين بالقائمة القصيرة ولجنة التحكيم وعدد من الناشرين والصحفيين، إضافة إلى رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشاردوني.

وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة أستاذة الأدب الإنجليزي المقارن بجامعة القاهرة شيرين أبو النجا، وعضوية المترجم البريطاني همفري ديفيز، والكاتب السوري ثائر ديب، والمترجمة المصرية سماح سليم، وكذلك الناقدة المصرية هبة شريف.

وقالت لجنة التحكيم في مسوغات منح الجائزة: "في هذه الرواية المقنعة والمصاغة بشكل متقن يلعب طيباوي بشاعرية الأدب السوداوي ليقدم نقدا قاتما ومثيرا للدهشة للدولة العربية في مرحلة ما بعد الاستعمار وأساطيره".

وأضافت: "الرواية أحداثها شديدة الوطأة وتتعرض الشخصية الرئيسية فيها للكثير من الأزمات الوجودية والحياتية، وبالرغم من ظلمة الرواية، إلا أن لغتها الساخرة المحكمة الموجزة والشاعرية في الوقت ذاته، والبناء الفني المحبوك الذي أستمد من الحبكة البوليسية تشويقه، يشد القارئ ليقرأها حتى النهاية، ليجد أن الشخصيات تكاد تكون كلها (السيد لا أحد)".

وتأسست جائزة نجيب محفوظ للأدب في 1996، وتقدم لأفضل رواية معاصرة باللغة العربية تم نشرها في عامين، وتقوم دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بترجمة الرواية الفائزة إلى الإنجليزية.

المصدر: "رويترز"