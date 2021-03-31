الخارجية الروسية تعلق على حجب "يوتيوب" قناة RT العربية

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على حجب شرطة "يوتيوب" الأمريكية قناة RT العربية، متهمة "إرهابيين أمريكيين داخليين" بالوقوف وراء هذه الخطوة.

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وفي تدوينة على صفحتها في "فيسبوك" أشارت زاخاروفا على أن الشركة الأمريكية حجبت القناة الروسية التي تضم أكثر من 5.5 مليون مشترك دون أن تشرح سبب هذا الإجراء.

وتابعت: "رغم أن RT تتعرض بشكل منتظم لضغوط غير مسبوقة في الدول الغربية، حيث تستخدم مثل هذه الأساليب القذرة في المنافسة مع قناة تحظى بشعبية واسعة، أعتقد أن الحديث يدور عن إجراء رقابي جديد من قبل المنصات الأمريكية".

وقالت زاخاروفا إن "عمالقة الشبكات الإلكترونية الأمريكية اغتصبوا حرية التعبير"، مضيفة: "أنه أمر معتاد بالنسبة للنخب الأمريكية لكن ما يسمح الأمريكيون لاحتكاراتهم بفعله داخل بلادهم هو شأنهم الداخلي، بينما الحديث يدور في هذه الحالة عما لا يخضع للقانون الأمريكي. ماذا يجب أن يحدث كي يفهم الجميع أن العالم كله 'لا يستطيع التنفس' من جراء العبث الأمريكي بحقوق الصحفيين وحرية التعبير؟".

وختمت زاخاروفا بالقول إن "الفهم المعقول الوحيد لهذا العنف وهذه المطاردة، هو أن ما حدث كان من صنع إرهابيين أمريكيين داخليين".

المصدر: RT