مصادر مقربة من الفنانة السورية جومانا مراد تكشف تفاصيل وفاة ابنتها

كشفت مصادر مقربة من الفنانة السورية جومانا مراد، عن تفاصيل وفاة ابنتها الصغيرة، مؤكدة أنها كانت تعاني من أزمة صحية قبل شهور.

إقرأ المزيد

وأوضحت المصادر أن "جومانا مراد كانت تعرض ابنتها ديانا على الأطباء منذ ولادتها، لكنها لم تكشف للمقربين لها طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها، إذ أن موتها لم يأت مفاجئا لكنه نتيجة أزمة صحية منذ فترة".

وكانت الفنانة السورية وضعت توأم، قبل مرور الشهر السابع عليهما، مطلع شهر أكتوبر الماضي، إذ أنهما أصيبا بأزمات صحية بسبب ولادتهما في وقت مبكر.

وكانت مراد، قد نشرت صورة لابنتها المتوفية ديانا على حسابها الشخصى بموقع "إنستغرام" وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وتابعت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

يشار أن جومانة مراد، متزوجة من المحامي الأردني ربيع بسيسو، وكان لديهم محمد، ثم أصبحوا ثلاثة بعد ولادة التوأم علي وديانا، قبل أن تفقد الفنانة السورية ابنتها ديانا.

المصدر: بوابة أخبار اليوم