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"الأصلع الجذاب".. لقب تنافست عليه شخصيات شهيرة فمن حظي به؟

مجتمع

Reuters POOL
الأمير البريطاني، ويليام
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حظي الأمير البريطاني، ويليام (38 عاما)، على وصف "مثير"، بأكبر نسبة عبر الإنترنت، حيث وجد باحثون أن "دوق كامبريدج" وصف بشكل هائل (17.6 مليون مرة)، وفق صحيفة "ذا صن".

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ولفتت الصحيف أن الأمير ويليام يعتبر "الرجل الأصلع" الذي حظي بأكبر نسبة من وصف "مثير" في المدونات والتقارير والصفحات الموجودة بعمليات البحث على موقع "غوغل".

Reuters POOL
الأمير البريطاني ويليام

وفي المرتبة الثانية، كأثر من نال وصف "مثير" أو "جذاب"، جاء أسطورة الملاكمة الأمريكي، مايك تايسون (54 عاما)، بـ8.8 مليون إشارة على الإنترنت، وفق الصحيفة.

Reuters STEVE MARCUS
أسطورة الملاكمة الأمريكي مايك تايسون

في حين نال نجم أفلام الحركة البريطاني، جيسون ستيثام (53 عاما) عبر 7.4 مليون، المركز الثالث في هذا التصنيف، حسب ما ذكرت "ذا صن".

Reuters Mario Anzuoni
نجم أفلام الحركة البريطاني جيسون ستيثام

أما المركز العاشر والأخير لهذا التصنيف، فكان من نصيب نجم أفلام الحركة الأمريكي، فان ديزل، بـ2.3 مليون نتيجة.

Danny Moloshok
نجم أفلام الحركة الأمريكي، فان ديزل

المصدر: "ذا صن" + "رويترز"

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