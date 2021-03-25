موسيقي فرنسي يضع حدا لحياته بسبب اليأس من ظروف الجائحة

وضع عازف الهاربسكورد الفرنسي فرانسوا غرونييه حدا لحياته بالانتحار بسبب اليأس والقنوط الذي انتابه منذ بداية الحجر الصحي وإيقاف الحفلات الفنية وتعرض الفنانين لظروف مادية ونفسية صعبة.

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" عن صحيفة "نور ليتورال" أن الموسيقي البالغ من العمر 39 عاما الذي كان يقيم في مدينة ليل، قاد فرقة "Hemiolia" التي تعزف الموسيقى القديمة جنبا إلى جنب مع عازفة التشيلو الفرنسية كلير لامكيه، وكان مديرا لعدة جوقات موسيقية تعزف في المدينة.

⚫ «Il ne supportait plus les annulations de concerts»: le claveciniste François Grenier a mis fin à ses jours. Éprouvé par la situation sanitaire actuelle, le musicien lillois de 39 ans, amoureux de musiques anciennes, s'est donné la mort. https://t.co/pnP2MabWSo — Le Figaro (@Le_Figaro) March 25, 2021

وقالت لامكيه في رسالة عزاء بشريكها الموسيقي إنه "مع الأزمة الصحية، ولا سيما خلال الحجر الثاني، شعرت بتغيير واضح في سلوك فرانسوا.. كانت لديه طاقة أقل بكثير مما هو معتاد، وكان حزينا جدا بشأن إلغاء الحفلات الموسيقية، خاصة جولة فنية كانت مرتقبة في بوليفيا تم تأجيلها بسبب الأزمة".

وتابعت: "كان فرانسوا زميلا مرحا، رغم ما يبدو على من الخجل.. كان شخصية حساسة للغاية.. اليوم أجد صعوبة في تخيل رد الجميل للمشاريع الفنية التي صممناها معا".

وتم أمس دفن الموسيقي المنتحر في الـ17 من الشهر الجاري في مسقط رأسه بمدينة أفين سور إلب شمال فرنسا.

Le claveciniste François Grenier, 39 ans, a mis fin à ses jours mercredi 17 mars. La violoncelliste Claire Lamquet, qui co-dirigeait avec lui l’ensemble de musique ancienne Hemiolia, lui rend hommage.

➡ https://t.co/DHciFibYYUpic.twitter.com/fUIydp4fv6 — LaLettreduMusicien (@LettreMusicien) March 23, 2021

المصدر: أ ف ب