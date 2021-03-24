الفنانة السورية غادة بشور تتعرض لأزمة قلبية في بيروت (فيديو)

نشرت الفنانة السورية غادة بشور تسجيلا مصورا من أحد مشافي بيروت قالت فيه إنها تعرضت لأزمة قلبية.

وأعلنت بشور أنها في حالة جيدة، بعدما نجت من الأزمة "في آخر دقيقة".

ووجهت بشور الشكر لعدد من الفنانين وخاصة فريق العمل الذي تصور مشاهده في بيروت ويحمل اسم "بيناتنا"، وهو مسلسل من إخراج محمود الدوايمة وإنتاج شركة العنزي للإنتاج الفني.

كذلك تشارك بشور في مسلسل "حارة القبة" الذي من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل، كذلك تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "بروكار" ومسلسل "الكندوش"

المصدر: RT