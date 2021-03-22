شهدت محافظة كفر الشيخ المصرية اليوم الاثنين مراسم افتتاح النقطة الثانية في مسار العائلة المقدسة في مصر، وذلك بعد الانتهاء من مشروع تطويرها.

وجرت مراسم الافتتاح بمشاركة كل من خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذين قاموا بزيارة كنيسة العذراء مريم بمدينة سخا.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الافتتاحات التي تقوم بها الوزارتين والتي بدأت في يناير الماضي بافتتاح أعمال تطوير موقع سمنود بمحافظة الغربية كأول نقطة يتم تأهيلها بنسبة 100%.

وأشار وزير السياحة خالد العناني إلى أن كنيسة العذراء مريم بسخا مكان روحاني حيث يمكن لأي شخص أن يشعر بروحانية شديدة عند زيارتها ويشعر بمباركة العائلة المقدسة لها.

RT

وحسب المصادر التاريخية القبطية فقد نزلت العائلة المقدسة بمنطقة سخا لمدة 7 أيام، وتحتوي على العديد من الآثار الدينية المهمة أبرزها الحجر الذي انطبعت عليه قدم السيد المسيح وهو طفل خلال إقامة العائلة المقدسة، إلى جانب العديد من المخطوطات التي تم الحفاظ عليها داخل الكنيسة.

وأعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن محافظات مصر الثمانية المعنية بتأهيل خط المسار قد استكملت أعمالها على كافة النقاط الـ 25. وأشار الوزير إلي أن أعمال اللجنة العليا المشكّلة لهذا الغرض تضمنت وزارة التنمية المحلية بمشاركة وزارة السياحة والآثار، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة السياحة بمجلس النواب، وذلك بالتعاون الكامل مع الكنيسة القبطية.

وأوضح شعراوي أن المشروع واحد من أهم معالم مصر التراثية والدينية والسياحية، ومن شأنه أن "يؤكد احترام مصر لتاريخها وللتراث الإنساني الذي يمثله خط مسار العائلة المقدسة الذي يقدم صورة مصر، كما هي دائما، في أبهى صورها نموذجا للتعايش مع التاريخ والثقافة والحضارة والديانات والمبادئ النبيلة التي قدمتها للعالم أجمع".

ناصر حاتم

المصدر: RT