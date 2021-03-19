إلغاء أكبر مهرجان للموسيقى في الولايات المتحدة

ألغي مهرجان كوتشيلا 2020 (Coachella) وهو أكبر مهرجان للموسيقى في الولايات المتحدة، للعام الحالي بعد أن تم تأجيله إلى أكتوبر بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "فارايتي" فإن هذا المهرجان السنوي، لن يقام قبل عام 2022. وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها إعادة جدولة موعد المهرجان بسبب جائحة كوفيد-19.

وكان من المقرر في البداية أن يقام مهرجان كوتشيلا 2020 في أسبوعين منفصلين في منتصف أبريل، قبل أن يتم تأجيله إلى أكتوبر، ثم للمرة الثالثة حتى أبريل 2021، ثم تم تأجيله إلى أكتوبر 2021.

وقالت مصادر تحدثت إلى "فارايتي" إن سبب التأجيل الأخير هو "عدم اليقين المستمر" بشأن مستقبل جائحة الفيروس التاجي.





المصدر: وكالات