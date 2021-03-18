لجنة التحقيق الروسية تحقق في مضمون أغنية المطربة مانيجا

تلقت لجنة التحقيق الروسية رسالة من هيئة تحرير صحيفة "فيتيرانسكي نوفوستي" (أخبار المحاربين القدامى) بطلب التحقيق في أغنية قدمتها المطربة، مانيجا سانغين.

وقد أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن رئيس لجنة التحقيق، ألكسندر باستريكين، تلقى رسالة من هيئة تحرير الصحيفة التي اعتبرت أن أداء المغنية، مانيجا وأغنيتها "المرأة الروسية" يسيء إلى كرامة النساء الروسيات ويخلّ بالوفاق الوطني بروسيا.

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وقالت الوكالة إن لجنة التحقيق الروسية ستنظر في الرسالة حسب النظام الداخلي ساري المفعول.

يذكر أن صحيفة "فيتيرانسكي فيستي" نشرت يوم 17 مارس على موقعها تقريرا قدمه الخبراء بشأن أداء المغنية. وأشار التقرير إلى أن أداءها يهدف إلى إثارة العداوة والكراهية بين الروس من جهة وممثلي شعوب منطقة آسيا الوسطى من جهة أخرى.

مع ذلك فإن مغنية مانيجا شكت من حملة مطاردة تعرضت لها بعد فوزها في برنامج الترشيح التلفزيوني للمشاركة في مسابقة "يوروفيجن 2021" الموسيقية الأوروبية، مشيرة إلى أن الأصداء السلبية تعتبر جزءا لا يتجزأ من حياة أية فنانة. لكن بعض التعليقات ضد إبداعها كانت قاسية للغاية.

المصدر: لينتا. رو