أسرة الراحل مشاري البلام توكل محاميا للتحقيق في ملابسات وفاته

وكلت عائلة الممثل الكويتي الراحل مشاري البلام محاميا لطلب تحقيق موسع لكشف أسباب وفاة البلام، حسبما أعلن محامي الأسرة حسين بن شيبة.

وأكد بن شيبة أن العائلة أسندت إليه مهمة مطالبة وزارة الصحة الكويتية بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الوفاة بدقة مع إعداد تقرير مفصل عن حالة الراحل.

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يأتي ذلك في وقت تداولت منصات التواصل مقطع فيديو ظهر فيه والد البلام متحدثا عن سبب موت نجله، مشيرا إلى تطعيمه وهو مصاب بكوفيد-19، علاوة على حقنه بالكورتيزون "ما أنهى حياته".

وتوفي الفنان مشاري البلام، أواخر الشهر الماضي عن 48 عاما، متأثرا بإصابته بكورونا.

المصدر: "عكاظ"