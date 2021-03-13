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بيع عمل فني رقمي بـ69 مليون دولار

الثقافة والفن

بيع عمل فني رقمي بـ69 مليون دولار
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بيع عمل رقمي للفنان الأمريكي مايك وينكلمان المعروف بـ"بيبل" مقابل 69,3 مليون دولا، حسب بيان عن دار "كريستيز" للمزادات.

والعمل الذي يحمل اسم "كل يوم أول 5000 يوم" هو عبارة عن مجموعة من 5000 صورة تم تصميم كل منها عبر الكمبيوتر بشكل يومي على مدار أكثر من ثلاثة عشر عاما.

وقال نوح ديفيس من دار "كريستيز" والذي نظم عملية البيع: "كان اليوم الأول لتقديم العطاءات أحد أكثر الأحداث سحرا في مسيرتي المهنية في المزادات، ولم أر شيئا كهذا من قبل".

وبيع العمل بمبلغ 69,346,250 دولار دفعها المشتري ميتاكوفان بالعملة المشفرة.

وقالت الدار في بيانها إن ميتاكوفان الذي لم يكشف عن اسمه الحقيقي هو مؤسس ميتابورز، أكبر صندوق للأصول الرقمية غير القابلة لاستصدار مثيل لها.

المصدر: وكالات

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