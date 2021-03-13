المغني المصري عبد الباسط حمودة يكشف حقيقة قرابته من الممثل توفيق الدقن وسبب الدعوى المرفوعة عليه

كشف المغني المصري، عبد الباسط حمودة، حقيقة قرابته من الممثل المصري، توفيق الدقن، مؤكدا أن "توفيق الدقن خاله، لأنهم ولدوا وعاشوا في مكان واحد"، وأنه "مش شرط أنه خاله بالحقيقة".

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وقال المغني الشعبي المصري، عبد الباسط حمودة، خلال برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة" المصرية: "أنا من محافظة المنوفية، مركز شبين الكوم ببركة السبع، والشارع الذى أسكن فيه كله من عائلة توفيق الدقن، وأنا جدي سيد الدقن، وأمي أيضا من عائلة الدقن".

وتابع موضحا: "الفنان الكبير، توفيق الدقن، من الشارع بتاعنا، والمدافن بتاعتنا وبتاعة عائلة الدقن واحدة، ومن هنا، قلت أن توفيق الدقن خالي، طبقا لأننا نعيش واتولدنا في مكان واحد، ومش شرط أنه خالي في الحقيقة".

وأضاف: "أنا صرحت بأنه خالي لأننا من بلد واحدة وهذا هو قصدي، وأن القضية التي تم رفعها عليا بسبب هذا الأمر من ماضي الدقن، ابن توفيق الدقن، بسبب ذلك، وهو طيب، وإحنا إخوات، وهذا هو قصدي".

وفي إطار الحديث عن حقيقة السيدة التي توفيت مؤخرا وقال إنها أخته، أفاد عبد الباسط بأنها "لم تكن شقيقته، ولكن كان يعتبرها بمثابة أخته، حيث أنها قامت بتربية أولاده منذ الصغر، وعلاقته بها كانت أكثر من أخت".

المصدر: "اليوم السابع"