مصر.. وفاة أشهر سيدة كومبارس في السينما (صورة)

قال رئيس جمعية الكومبارس والأدوار الثانوية بمصر، إبراهيم عمران، إن الممثلة، ليلى الإسكندرانية، وافتها المنية بعد تعرضها لأزمة صحية في الفترة الأخيرة.

وأوضح إبراهيم عمران، لصحيفة "الوطن" المصرية أن أسرة الفقيدة لن تتلق العزاء، تنفيذا لتوجيهات الدولة المتعلقة بإلغاء التجمعات وسرادق العزاء بسبب فيروس كورونا.

ونعت الممثلة نادية العراقية، ليلى الإسكندرانية، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كلنا راحلون.. إلى رحمة الله الفنانة ليلى الإسكندرانية، والدة الماكيير علاء التونسي.. ست طيبة وكالنسمة يارب ارحمها".

المصدر: الوطن