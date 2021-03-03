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رسالة غامضة من دينا الشربيني تكشف "سبب" انفصالها عن عمرو دياب

الثقافة والفن

رسالة غامضة من دينا الشربيني تكشف
AFP Patrick BAZ
الفنانة المصرية دينا الشربيني
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شاركت الفنانة المصرية دينا الشربيني متابعيها عبر حسابها بـ"فيسبوك" فيديو من مسلسلها زي الشمس يتحدث عن الخيانة.

وعلقت الشربيني على الفيديو قائلة: "لما الخيانة تيجي من أقرب الناس"، ليربط متابعوها كلامها بانفصالها عن الفنان المصري عمرو دياب بسبب الخيانة.

يذكر أن الشربينى عادت إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي من جديد، بعد مرور فترة على انفصالها عن دياب، بسبب خلافات وصلت إلى طريق مسدود. 

ناصر حاتم

المصدر: RT

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