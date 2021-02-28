"رفضت 165 عريسا".. فنانة مصرية تكشف عن وثيقة زواج مزورة

كشفت الفنانة المصرية هالة صدقي، عن أغرب موقف تعرضت له في حياتها، حيث ادعى شخص ما من الكويت أنه تزوج منها وأرسل إلى والدتها وثيقة زواج.

وقالت هالة صدقي، خلال استضافتها في ندوة لـ "صدى البلد": "تعرضت إلى موقف غريب جدا، حيث وجدت والدتى تهاتفنى ومنهارة من البكاء وفى نفس الوقت تنتابها حالة من الغضب الشديد، وقالت لي: "سيبي كل حاجة وتعالي ضرورى إلى البيت".

وأضافت هالة: "عندما وصلت واجهتني والدتي بوثيقة زواج أرسلها شخص من الكويت ادعى أنه متزوجني، ولكن بعد التدقيق فى الوثيقة اكتشفنا أنها مزورة، ولكن هذه الواقعة تسببت في أزمة شديدة لوالدتي التي هاجمتني، قائلة لي: "كيف تتزوجين دون علمي".

وأوضحت هالة: "هناك كثير من المتابعين يطلبون مني الزواج، فقد رفضت ما يقرب من 165 عريسا لهذا السبب وهي أمور لم أصدقها".

المصدر: صدى البلد