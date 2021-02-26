مصدر طبي يتحدث عن تطورات الحالة الصحية ليوسف شعبان

قال مصدر طبي من الفريق المعالج للمثل المصري يوسف شعبان إن حالته الصحية غير مستقرة.

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وأوضح المصدر لصحيفة "الوطن" المصرية أن شعبان داخل العزل في الوقت الحالي بمستشفى العجوزة، وحالته تدهورت بشكل مفاجئ، ما جعلهم يضعونه على أنبوبة حنجرية من أجل انتظام حالة التنفس.

وأشار المصدر الطبي إلى أن يوسف شعبان دخل المستشفى وهو يعاني من خلل في وظائف الكلى، وأنها أثرت عليه في الوقت الحالي، ما جعل الفريق المعالج له يعطيه بعض الأدوية من أجل محاولة علاج هذا الخلل، حسب الصحيفة.

وكانت زينب يوسف ابنة الفنان الكبير يوسف شعبان قالت في وقت سابق إن والدها متواجد في العزل داخل المستشفى ولم ينتقل إلى العناية المركزة، مشيرة إلى أن البعض توقع تدهور الحالة الصحية بسبب عدم القدرة على التواصل معه بسبب التواجد داخل العزل.

وأشارت ابنة الفنان الكبير إلى أن "والدها دخل المستشفى بسبب الضغط، ولكن الآن الضغط كويس وبيستقبل العلاج"، مشيرة إلى أنه بعد إجراء التحاليل تبين إصابته بفيروس كورونا، وتم وضعه في العزل.

وتابعت زينب يوسف، أن "والدها ووالدتها كانا متواجدين في لبنان وعندما عادا شعر والدها بالتعب، وبدأت الأعراض في الظهور، وبالتوجه للمستشفى تبين إيجابية إصابته بكورونا، وبإجراء التحاليل لوادتها، تبين إصابتها أيضا بالفيروس وهى الآن تخضع للعزل المنزلي لأن الأعراض خفيفة".

وطالبت زينب بضرورة الحرص في تناول الأخبار المتعلقة بصحة والدها لأن مثل هذه الأنباء غير الصحيحة تؤثر سلبا على الحالة الصحية لوالدها، آملة في أن تتحسن حالته خلال الفترة المقبلة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية