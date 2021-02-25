فنانة مصرية تواجه أزمة الترحيل من كندا

كشفت الفنانة المصرية، صفاء مغربي عن معاناتها حاليا، بشأن قرار ترحيلها من قبل السلطات الكندية، بسبب اعتبارهم أنها متوفاة وأنها قامت بـ"انتحال شخصيتها".

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وكتبت صفاء عبر حسابها على "فيسبوك": "أنا في مصيبة كبيرة ترحيل من كندا.. أنا صفاء جمال مغربي أحمد مواليد سوهاج 28 يونيو 1987، ومتزوجة المخرج يوسف شرف الدين ولدي طفلان يوسف وعلي، والترحيل 7 مارس القادم بسبب إتهام إني منتحلة شخصية ممثلة اسمها صفاء مغربي اللي هي أنا، وأرسلتلهم إثباتات من مصر ولكن اعتبروها أن زوجي كمخرج أعدها لي ولم يعترفوا بها وأن صفاء مغربي ماتت بسبب إشاعة الوفاة وإن أنا كصفاء جمال مغربي أحمد بدعي إن هي وأنا دخلت على اسمها".

وتابعت "مصدرهم صوري على غوغل يعني بميك أب، ولما شافوني كنت لسه والدة قيصرية وبدون ميك أب وتعبانة، وقالوا مش أنا كشكل ولا سن، أنا مواليد 1987 وخبر كاتب 1977 اعتمدوا على الأخبار وليس أنا ".

وقالت: "أنا اتدمرت نفسيا، كوابيس ورعب وانهيار ومهدئات.. في مصر تم طردي من مسرحية "باب الفتوح" بسبب إشاعة وفاة أنا اتظلمت فيها، ومنعوني من الشغل بسببها ومفيش حد راضي يشغلني في مصر عشان الإشاعة وجئت إلى كندا عشان كل عائلة زوجي هنا كندين لبنانين وابني يتربى مع إخواته وأهله وابتديت من الصفر".

وأضافت "جالي نوبات رعب الفترة اللي فاتت، ويوسف طلبلي الإسعاف بسبب الترحيل، وعطوني منوم وجالي دكتور نفسي.. بقيت منهارة مش بقول غير إن أنا نفس الشخص.. أنا مأخذتش هوية حد ولا انتحلت شخصيتي".

يذكر أن بعض الصحف والمواقع نقلت خبر وفاة الفنانة الشابة صفاء مغربي عن مسؤولها الإعلامي، ونفى زوجها المخرج يوسف شرف الدين الشائعة بعدها بعدة ساعات، قبل أن يتهمها عدد من الفنانين بترويج شائعة وفاتها من أجل الشهرة.

المصدر: مصراوي+فيسسبوك