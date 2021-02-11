والد الممثلة حلا شيحة في تعليق على زواج ابنته: "أنا زي عادل إمام في عريس من جهة أمنية وأكتر"

نقل موقع "هن" عن الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الممثلة حلا شيحة التي تزوجت من الباحث الإسلامي معز مسعود، قوله عن صهره إنه "راجل محترم وخلوق ويستاهل بنتي".

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وشبه والد الممثلة حلا شيحة تفسه بالفنان عادل إمام في فيلم "عريس من جهة أمنية" وهو دور يظهر فيه الأب محبا لابنته "لدرجة أنه لا يستطيع الابتعاد عنها حتى في زواجها ولا يكاد يتصور أن تذهب عنه بالزواج من شاب في عمرها، بل أنه يتشاجر مع أي شاب ينظر إليها أو يحاول أن يعاكسها".

ونقل عن الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الممثلة حلا شيحة قوله: "بنتي متحجبتش، وطبيعي تلف طرحة ساعة كتب الكتاب وبعد كده خلعته"، مضيفا في وصف حفل الزفاف الذي جرى في أحد فنادق القاهرة الكبرى على النيل "مفيش حد من الستات كان محجب، ووالدة معز وأخته غير محجبتين".

ووصف والد الممثلة حلا شيحة صهره بأنه "راجل محترم وطيب وخلوق وصبور وخجول جدا وعنده حياء وبيتكسف"، مشيرا إلى أن تلك الصفات كانت السبب وراء حب ابنته للباحث الإسلامي، وتقارب شخصيتها، لكون ابنته "تتمتع بالطيبة والنقاء والبراءة".

كما نفى والد العروس أن يكون صهره اشترط على عروسه الالتزام بأزياء محتشمة أو ارتداء الحجاب، وقال في هذا الشأن: "ده كلام غير صحيح، معز مدخلش في الموضوع ده، ولا جاب سيرة الحجاب، ولا فرض عليها زي معين".

يشار إلى أن معز مسعود، من مجموعة تعرف باسم "الدعاة الجدد"، وهو مقدم برامج تلفزيونية وإذاعية دينية، وكانت مجلة "الإيكونومست" في عام 2011 قد عدته "أحد أكثر خمسة دعاة مؤثرين في العالم الإسلامي".

المصدر: honna.elwatannews.com