جنوب إفريقيا.. وفاة عملاق موسيقى الجاز جوناس غوانغا عن عمر يناهز 83 عاما

أعلنت الرئاسة في جنوب إفريقيا أن عازف الترومبون وملحن موسيقى الجاز جوناس غوانغا، توفي اليوم عن عمر 83 عاما.







وأثنى الرئيس سيريل رامابوسا على الموسيقار الأسطوري الذي رشح لجائزة الأوسكار عن الأغنية الرئيسية لفيلم (كراي فريدام) "صرخة الحرية" عام 1987.

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وقال رامابوسا: "توفي عملاق من حركتنا الثقافية الثورية...الترومبون الذي انطلق بجرأة وشجاعة، وأثلج قلوبنا بنفس القدر بلحن رقيق، قد فارقته الحياة".

ونال غوانغا في عام 2010 وسام إيخامانغا، أرفع جائزة في جنوب إفريقيا للإنجازات في الفنون والثقافة.

المصدر: "رويترز"