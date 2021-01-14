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زوجة الفنان السعودي خالد سامي تكشف آخر تطورات حالته الصحية

الثقافة والفن

زوجة الفنان السعودي خالد سامي تكشف آخر تطورات حالته الصحية
Reuters
الرياض
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كشفت المعلمة عائدة العتيبي، زوجة الفنان السعودي خالد سامي، آخر تطورات حالته الصحية، بعد نقله إلى المستشفى قبل يومين بسبب تعرضه لانتكاسة صحية.

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وكتبت العتيبي في تغريدة على موقع "تويتر": "للمحبين والأوفياء ولكل من سأل عن وضع خالد سامي مازال في العناية ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض. وتابعت: اللهم لا تفجعنا في من نحب، آمين الحمد لله على كل حال".

وكانت عائدة العتيبي قد أعلنت قبل يومين أن زوجها أصيب بضيق وعدم القدرة على التنفس، مما استدعى نقله للمستشفى عن طريق الإسعاف بعد أن انتكست حالته الصحية.

يذكر أن الفنان خالد سامي كان قد أجرى مؤخرا عملية زراعة للكبد، بعد مناشدة زوجته وعدد من الفنانين لسرعة التدخل لإنقاذه، حيث إن حالته حرجة، وأعلنت عائدة العتيبي وقتها أن صحة زوجها تدهورت أثناء غسيل الكلى، ما أدى إلى هبوط في دقات القلب وانخفاض السكر، واستدعى دخوله العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض.

زوجة الفنان السعودي خالد سامي تكشف آخر تطورات حالته الصحية
الفنان السعودي خالد سامي

وكان الفنان خالد سامي الذي يعد واحدا من أبرز نجوم الدراما والتلفزيون في السعودية، قد واجه خلال الفترة الماضية العديد من المشكلات الصحية، التي أجبرته على دخول المستشفى عدة مرات، حيث كان يعاني من تليف في الكبد، تطور لاحقا إلى فشل كلوي، اضطره إلى الخضوع لعمليات غسيل الكلى، وهو ما أثر كثيرا في حالته الصحية.

المصدر: تويتر+وسائل إعلام سعودية

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