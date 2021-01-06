مصمم أزياء لبناني عن إطلالة "جنيفر لوبيز": "التنورة أفسدت اللوك"

علق مصمم الأزياء اللبناني، ​​طوني الطحشي، على إطلالة النجمة العالمية، ​جينيفر لوبيز، في حفل توزيع جوائز "2020 American Music Awards"، مبديا رأيه في "اللوك" الذي ظهرت فيه.

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وأشار طوني إلى أنه "أحب التوب"، واعتبر أنها "جميلة جدا"، لافتا إلى أن "طريقة التكسيرات فيها أعطتها جمالا وغنى"، وأن "قماشتها جميلة، ولونها يليق بلون بشرة جينيفر".



في حين رأى المصمم اللبناني أن "التنورة أفسدت كل اللوك"، معتبرا أنها "فقيرة لا تتضمن موديل، وكأنها قطعة من فضلات القماش التي بقيت، وتم تصميمها تنورة".



وأكمل طوني الطحشي تعليقاته على تنورة الفنانة الأمريكية الشهيرة:"كنت أفضلها أن تكون غنية بالقماش أكثر، وأن تكون أطول".

وقال إن "الماكياج كان جميلا جدا"، بينما أوضح وجهة نظره بأن "الشعر أخفض من قيمة اللوك، وكان يفضل أن يكون بغير طريقة".

المصدر: "النشرة"