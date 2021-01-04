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شمس الكويتية تثير ضجة بسبب تصريحاتها عن محمد بن سلمان (فيديو)

الثقافة والفن

شمس الكويتية تثير ضجة بسبب تصريحاتها عن محمد بن سلمان (فيديو)
Reuters
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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أحدثت الفنانة الكويتية شمس، ضجة، بسبب رسالتها إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

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وطالبت المطربة في لقاء لها على فضائية "إيه تي في" الكويتية "بصنع تماثيل من الذهب والزمرد لابن سلمان، تقديرا لجهوده في نقل المملكة العربية السعودية إلى مزيد من التقدم، وإنقاذها من ملايين من الأشخاص".

وبينت شمس الكويتية أنها "تدين بعمرها لولي العهد السعودي لما فعله للإسلام، وأنه أظهر الصورة السمحة للإسلام والمساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك الحقوق المدنية".

كما لفتت إلى "أنه يقوم بمجهود شخصي فردي ينسب لدول على مدى العصور لتفعل مثله، ولكن في المملكة التغير جاء من شخص اسمه محمد بن سلمان".

شمس الكويتية تثير ضجة بسبب تصريحاتها عن محمد بن سلمان (فيديو)
شمس الكويتية تثير ضجة بسبب تصريحاتها عن محمد بن سلمان (فيديو)

وأثارت رسالة الفنانة الكويتية شمس لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق أحد المستخدمين على كلامها: "ولي العهد ما نعمله تمثال، ولي العهد نحطه في قلوبنا وندعي له في سجودنا"، بينما أوضح مستخدم آخر أنه "عندما طالبت شمس بوضع تماثيل للأمير محمد من الذهب والزمرد فطلبها هذا مجازا ولا تعني به أن يعمل له تماثيل مثل ما يفعله بعض الرؤساء العرب وغيرهم، والأمير محمد يعرفه الشعب السعودي قبل غيرهم من الشعوب ويكنون له كل الحب والاحترام لما قام به من نقله نوعيه للبلاد والعباد والكل يدعو له بطول العمر والصحة والعافية وأن يسدد الله خطاه في تحقيق ما يصبو إليه من رفعة الوطن والمواطن وجعلهم في مصاف الدول المتقدمة".

المصدر: وسائل إعلام كويتية

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