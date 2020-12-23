وفاة عارضة أزياء بريطانية شهيرة بشكل مفاجئ (صور)
Reuters
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ذكرت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الأربعاء أن ستيلا تينانت إحدى أشهر العارضات البريطانيات، توفيت عن عمر يناهز 50 عاما.
وقالت عائلتها في بيان لوكالة رابطة الصحافة "ببالغ الحزن نعلن وفاة ستيلا تينانت فجأة في 22 ديسمبر 2020".
وولدت تينانت في الطبقة الأرستقراطية الإسكتلندية، وساعدتها ملامحها غير التقليدية التي تجمع بين سمات الذكورة والأنوثة على اقتحام عالم الموضة في التسعينيات.
وبرز نجمها لتصبح الوجه الجديد لشانيل وزينت صورتها أغلفة مجلات الموضة في جميع أنحاء العالم.
Reuters
Reuters
المصدر: رويترز