بالفيديو.. ميريام فارس تكشف وجه مولودها الجديد لأول مرة

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" لطلفها الثاني ديف، الذي رزقت به منذ شهرين، كاشفة عن وجهه وهو يتناول الحليب.

إقرأ المزيد

واستغرب بعض المتابعين من إقدام فارس على هذه الخطوة، في حين تحرص على إخفاء وجه ابنها الأول جايدان، وكذلك عدم ظهور زوجها في الإعلام.

فقد نشرت منذ أسبوع صورة لها برفقة ابنها الكبير وهي تزين شجرة الميلاد، من دون أن تظهر وجهه.

وسبق أن نشرت منذ شهر مقطع فيديو جمعها بطفليها ولم تظهر وجه طفلها الأول أيضا.

المصدر: إنستغرام+النهار