مصر.. وفاة الموسيقار والموزع طارق عاكف
نعى عدد من الفنانين في مصر الموزع الموسيقي والموسيقار طارق عاكف الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 60 عاما.
كما نعاه عدد من الفنانين على مستوى الوطن العربي.
رفيق الدرب ..— عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) November 23, 2020
صديق وشريك البدايات والنجاحات
مشوار طويل وعشرة سنين ....
الله يرحمك ويغفر لك#طارق_عاكف
انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/6lYjMCqBbh
قلبي يتألم جدا #طارق_عاكف أخي وحبيبي وزميل عمري في ذمة الله وجعت قلبي يا طارق— Angham (@Angham) November 22, 2020
إنا لله وإنا إليه راجعون.— مشعل العروج (@mishal_alarouj) November 22, 2020
فقدت اليوم اخ وصديق ومعلم ونجم كبير في مشواري وفي عالم الموسيقي ، رحل وترك ارثاً تتعلم منه الاجيال ، رحم الله الموسيقار طارق عاكف واسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله#طارق_عاكفpic.twitter.com/WAkH7fhYFC
رحم الله الأخ والأستاذ طارق عاكف .. جمعتني معه ذكريات وأعمال جميله ومع والدي قبلي— أصيل أبوبكر (@Aseel_abubakr) November 22, 2020
رحمة الله عليهم وغفر لهم آمين
ويلهمنا واهله الصبر والسلوان
إنّا لله وإنا اليه راجعون
ولد طارق فاروق عاكف، في 28 نوفمبر 1960، وهو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورغ محترف.
ويمتلك استوديو "صوت الحب" في القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية أمثال: وردة الجزائرية وماجدة الرومي ومحمد عبده وسميرة سعيد وطلال مداح وأبوبكر سالم وراغب علامة وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام.
المصدر: المصري اليوم