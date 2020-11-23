مصر.. وفاة الموسيقار والموزع طارق عاكف

نعى عدد من الفنانين في مصر الموزع الموسيقي والموسيقار طارق عاكف الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 60 عاما.

كما نعاه عدد من الفنانين على مستوى الوطن العربي.

رفيق الدرب ..

صديق وشريك البدايات والنجاحات

مشوار طويل وعشرة سنين ....

الله يرحمك ويغفر لك#طارق_عاكف

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/6lYjMCqBbh — عبدالله الرويشد (@Ruwaishid_com) November 23, 2020

قلبي يتألم جدا #طارق_عاكف أخي وحبيبي وزميل عمري في ذمة الله وجعت قلبي يا طارق — Angham (@Angham) November 22, 2020

إنا لله وإنا إليه راجعون.

فقدت اليوم اخ وصديق ومعلم ونجم كبير في مشواري وفي عالم الموسيقي ، رحل وترك ارثاً تتعلم منه الاجيال ، رحم الله الموسيقار طارق عاكف واسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله#طارق_عاكفpic.twitter.com/WAkH7fhYFC — مشعل العروج (@mishal_alarouj) November 22, 2020

رحم الله الأخ والأستاذ طارق عاكف .. جمعتني معه ذكريات وأعمال جميله ومع والدي قبلي

رحمة الله عليهم وغفر لهم آمين

ويلهمنا واهله الصبر والسلوان

إنّا لله وإنا اليه راجعون — أصيل أبوبكر (@Aseel_abubakr) November 22, 2020

ولد طارق فاروق عاكف، في 28 نوفمبر 1960، وهو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورغ محترف.

ويمتلك استوديو "صوت الحب" في القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية أمثال: وردة الجزائرية وماجدة الرومي ومحمد عبده وسميرة سعيد وطلال مداح وأبوبكر سالم وراغب علامة وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام.

المصدر: المصري اليوم