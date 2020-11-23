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مصر.. وفاة الموسيقار والموزع طارق عاكف

الثقافة والفن

مصر.. وفاة الموسيقار والموزع طارق عاكف
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نعى عدد من الفنانين في مصر الموزع الموسيقي والموسيقار طارق عاكف الذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين عن عمر ناهز 60 عاما.

كما نعاه عدد من الفنانين على مستوى الوطن العربي.

ولد طارق فاروق عاكف، في 28 نوفمبر 1960، وهو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورغ محترف.

ويمتلك استوديو "صوت الحب" في القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية أمثال: وردة الجزائرية وماجدة الرومي ومحمد عبده  وسميرة سعيد وطلال مداح وأبوبكر سالم وراغب علامة وعاصي الحلاني ورابح صقر ولطيفة وأحلام.

المصدر: المصري اليوم 

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