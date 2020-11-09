إلهام شاهين: أحد أفلامي دفع أمريكيا إلى الإعلان عن رغبته في دخول الإسلام

ذكرت الفنانة المصرية إلهام شاهين في معرض حديثها عن المخرجة إيناس الدغيدي، أن أمريكيا أعلن عن رغبته بدخول الإسلام بعد مشاهدته شريطها السينمائي "دانتيلا".

إقرأ المزيد

ولفتت شاهين إلى أن هذا الأمريكي بسبب الفيلم علم ببساطة الإسلام، وأنه "أحب فكرة الجواز من اثنتين".

وامتدحت شاهين المخرجة الدغيدي في ندوة مخصصة لتكريمها على هامش فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وقالت عنها إنها "أكثر إنسانة صادقة قابلتها في حياتي"، مشيرة كذلك إلى أنها "أعز صديقاتها، حتى لو أن لديها أصدقاء كثيرين لكن لديها إيناس واحدة فقط".

كما أعربت الفنانة إلهام شاهين عن اعتزازها بمشاركتها في فيلمين للدغيدي هما "لحم رخيص" و"دانتيلا".

وقالت بهذا الشأن: "قدمت أهم فيلمين في حياتي معها، وهو لحم رخيص، الذي قدمت فيه المسكوت عنه، وحقيقي قدمت الجواز وقدمت فيه التوعية، ونصرت البنت فيه، ورسالة عظيمة تدافع عن البنت الفقيرة في العالم كله، وهو وسام على صدر إيناس".

وركزت شاهين اهتمامها على فيلم "دانتيلا" وقالت عنه إنه "يقدم الصداقة وعرضناه في شيكاغو بأمريكا ووجدت الحفاوة والاستقبال الرائع لإيناس وأفلامها، وقام واحد من أمريكا وقال إنه عايز يدخل الإسلام بسبب الفيلم، وإن دين الإسلام مبسط الحياة، وإنه أحب فكرة الجواز من اثنتين".

المصدر: المصري اليوم