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ممثلة أمريكية شهيرة تركض بالبيجاما في الشارع فرحا بفوز بايدن (فيديو)

الثقافة والفن

ممثلة أمريكية شهيرة تركض بالبيجاما في الشارع فرحا بفوز بايدن (فيديو)
Rich Fury / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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احتفلت الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة أوسكار جينيفر لورنس بطريقة طريفة وفريدة من نوعها، بإعلان جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولم تنتظر الممثلة الشابة تبديل ملابسها قبل الخروج للاحتفال، وركضت إلى الشارع بالبيجاما لتعلن فرحتها بانتصار بايدن في السباق الرئاسي.

وحظي الفيديو بانتشار واسع خلال ساعات من نشره على صفحتها في تويتر، وأرفقت فيديو حركاتها بتعليق مفاده: "لم يكن أمامي خيار سوى إقامة حفل لشخص واحد"، بالإضافة إلى وسم "تعال إلى بوسطن. دعنا نحتفل".

المصدر: وكالات

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