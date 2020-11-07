مهرجان الإسكندرية السينمائي يلغي حفل افتتاحه

ألغت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط حفل افتتاح دورة المهرجان الـ36، وذلك قبل ساعات من انطلاقه اليوم السبت.

وأوضحت في بيان رسمي أن إلغاء الحفل جاء امتثالا للظروف المناخية الطارئة التي تمر بها محافظة الإسكندرية المصرية.

وأكدت إدارة المهرجان أن فعاليات المهرجان ستبدأ في موعدها غدا الأحد بالعروض وندوات المكرمين، وأن حفل ختام المهرجان سيقام مساء الخميس الموافق 12 نوفمبر الجاري.

غدآ الأحد ٨ نوفمبر بدء فعاليات الدورة ال ٣٦ لمهرجان الإسكندرية السينمائي نظرآ للظروف المناخية الطارئة التي تمر بها... تم النشر بواسطة ‏مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط‏ في السبت، ٧ نوفمبر ٢٠٢٠

وتكرم الدورة الـ36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض المتوسط مدير التصوير الراحل، عبد العزيز فهمي، والراحل فريد شوقي، والمخرجة إيناس الدغيدي، وستقيم ندوات لهم بحضور أفراد من أسرهم.

يذكر أنه كان من المقرر أن ينطلق المهرجان السينمائي مساء اليوم السبت، رغم الصعوبات الناجمة عن أزمة وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: وكالات