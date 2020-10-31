"إلى أين تذهبين يا عايدة" يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الجونة السينمائي

حصد الفيلم البوسني "إلي أين تذهبين يا عايدة" جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل خلال فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

والفلم للمخرجة جاسميلا زبانيتش من البوسنة والهرسك وتدور أحداثه في عام 1995 حيث تعمل عايدة مترجمة للأمم المتحدة في مدينتها الصغيرة سربرنيتشا عندما يحتلها الصرب فيهرع الآلاف للاحتماء بمعسكر بعثة المنظمة الدولية ومن بينهم عائلتها.

وفي المسابقة ذاتها فاز فيلم "حكايات سيئة" للأخوين الإيطاليين داميانو وفابيو دينوسينزو بالنجمة الفضية، فيما ذهبت النجمة البرونزية لفيلم "احتضار" للمخرج هلال بيداروف من أذربيجان.

وحصل فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية على جائزة أفضل فيلم روائي عربي، كما نوهت لجنة تحكيم المسابقة بفيلم "واحة" للمخرج إيفان إيكيتش من صربيا.

وفازت بجائزة أفضل ممثلة، الصربية ياسنا دوريسيتش عن دورها في فيلم "إلى أين تذهبين يا عايدة" وفاز بجائزة أفضل ممثل الفلسطيني علي سليمان عن دوره في فيلم "200 متر".

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فاز بالنجمة الذهبية الفيلم الجنوب أفريقي "أيام أكلة لحوم البشر" إخراج تيبوهو إدكينز، وذهبت النجمة الفضية للفيلم الكيني "سوفتي" إخراج سام سوكو، وحصل الفيلم الإيطالي "صائدو الكمأ" للمخرجين مايكل دويك وجريجوري كيرشاو على النجمة البرونزية.

وفاز فيلم "جزائرهم" للمخرجة الجزائرية الفرنسية من أصل فلسطيني لينا سويلم بجائزة أفضل فيلم وثائقي عربي.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز فيلم "أن أصبح أمي" للإيطالية جاسمين ترينكا بالنجمة الذهبية، فيما حصل فيلم "حدود الأزرق" للصربي إيفان ميلوسافليفيتش على النجمة الفضية، وذهبت البرونزية لفيلم "أقمشة بيضاء" من إخراج مولي كين من فرنسا.

ومنحت لجنة التحكيم فيلم "ستاشر: أخشى أن أنسى وجهك" للمخرج المصري سامح علاء جائزة أفضل فيلم عربي بالمسابقة.

وقال مدير المهرجان انتشال التميمي في كلمة الختام "هذه السنة كنت نتوقع أن يكون المهرجان على نطاق أصغر باعتبار أن هذه السنة من أصعب السنوات لكننا في نهاية الأمر أصبح عندنا دورة متكاملة، وهي دورة أكبر من أي من دوراتنا السابقة".

وأقيمت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي وفق إجراءات وقائية صارمة بسبب جائحة كورونا وتحت إشراف وزارة الصحة المصرية.

المصدر: RT