الإعلان عن الفائزين بمسابقة "أندريه ستينين" للتصوير الفوتوغرافي

في حفل افتراضي عبر الإنترنت، بالمركز الصحفي للوسائط المتعددة لمجموعة "روسيا سيغودنيا"، أعلن منظمو مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الفوتوغرافي في موسكو عن الفائزين لعام 2020.

وقد فاز بالجائزة الأولى المصور الإسباني، لويس تاتو، عن مجموعة صوره بعنوان "هجوم إرهابي على فندق دوسيت دي 2"، والتي وثقت بإيجاز الحدث المأساوي الذي وقع في نيروبي، يناير 2019.

وتعليقا على الجائزة قال تاتو إنه شارك في هذه المسابقة ثلاث مرات من قبل، وحصل على عدة جوائز (جائزة لجنة التحكيم لعام 2016، المركز الثالث في قسم الرياضة، والمركز الأول في قسم الأخبار الرئيسية لعام 2018، المركز الثاني في قسم الأخبار الرئيسية لعام 2019)، وحاز الآن الجائزة الكبرى في المسابقة. وتابع المصور الإسباني: "تمثل المشاركة في هذه المسابقة تحديا لنفسي، ولقدراتي المهنية. فإعداد الأعمال للمسابقة وفقا للقواعد، ثم انتظار النتائج، وأخيرا الحصول على تقييم لجنة التحكيم الدولية المرموقة. كل ذلك هو تجربة رائعة".

وقال مدير عام مجموعة "روسيا سيغودنيا"، دميتري كيسيليوف خلال تهنئته للفائز: "لقد أرسل أكثر من 5 آلاف مصور صحفي من 75 دولة أعمالهم هذا العام، وهذه هي المسابقة المهنية الوحيدة للصحفيين الشباب، وهي نقطة انطلاق ودفعة نحو مشوار مهني نابض بالحياة".

كما أكدت رئيسة تحرير RT و"روسيا سيغودنيا" مرغريتا سيمونيان على أهمية هذه المسابقة بالنسبة للصحفيين الروس، ودورها في تخليد ذكرى اسم الصحفي الروسي الراحل، أندريه ستينين، الذي لقي حتفه في عملية قصف بمنطقة النزاع جنوب شرق أوكرانيا، 6 أغسطس 2014، أثناء تأدية مهام عمله الصحفي.

وخاطبت سيمونيان الصحفيين: "أتمنى أن تعتنوا بأنفسكم في هذا العام الصعب، وأن تعتنوا بأعينكم بالمعنى الحرفي والمجازي للكلمة، لأن ملايين المشاهدين يرون العالم من خلال أعينكم."

كما أعلنت المسابقة عن جوائز قسم الأخبار الرئيسية، حيث ذهبت الجائزة الأولى للمصور الصحفي المستقل، لينزي بيلينغ، عن صورته "العدالة المدفونة"، وكذلك قصة الطريق المصورة للمصورة الفرنسية، جيفري جيلارد، بعنوان "الحدود الجنوبية".

كذلك أصبحت صورة "الحياة على الحافة" لمراسل كالكتا، سوميتا سانيا، أفضل عمل منفرد في فئة "كوكبنا"، وفاز الروسي سيرغي بارشوكوف، عن صورته "عاصمة العالم المتلاشي.

وفي قسم الرياضة حصل المصور التركي، سيبنم كوشكون، على جائزة أفضل عمل منفرد، عن تخيله البصري لزميلته المحررة، ساهيكا إركومين، خلال جلسة تدريبية في كهف غيليندير في جنوب تركيا. وفاز كذلك الصحفي الروسي، بافيل فولكوف، عن قصته المصورة حول أليكسي تالاي.

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وحصل على الجائزة في قسم البورتريه المصور الصحفي الروسي، يوري سميتيوك، عن صورته "جزيرة فرانغيل"، وكذلك المصور الصحفي الإيطالي، دانيلو غارسيا دي ميو، عن صورته "أطفال الزلزال".

وقد نشرت قائمة بجميع الحاصلين على الجوائز على الموقع الرسمي للمسابقة.

وتهدف مسابقة أندريه ستينين للتصوير الصحفي، والتي تنظمها وكالة الأنباء الروسية "روسيا سيغودنيا"، تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصوّرين الشباب ولفت انتباه الجمهور لتحديات الصحافة التصويرية الحديثة.

وفي عام 2020، تتقدم بالدعم للمسابقة مؤسسات إعلامية محلية ودولية باعتبارها جهات شريكة، وهي: بوابة المعلومات والأخبار فيستي رو، القناة الثقافية الحكومية "روسيا كولتورا"، وكالة الأنباء وإذاعة سبوتنيك ووكالة الأنباء Askanews والمؤسسة الإعلامية القابضة Independent Media ووكالة الأنباء Notimex ووكالة الأنباء ANA وقناة وموقع RT وShanghai United Media Group SUMG والموقع الإلكتروني لصحيفة China Daily وبوابة الإنترنت The Paper، شبكة الميادين الإعلامية، وكالة أنباء برينسا لاتينا Prensa Latina، وكالة أنباء News 1، بوابة الإنترنت DBW، بوابة أخبار Brasil 247. ويدعم المسابقة شركاؤنا في المهنة: ناشيونال جيوغرافيك National Geographic، بوابة الصور الروسية Russian Photo، بوابة فوتو ستدي رو Photo-study.ru، أكاديمية التصوير الفوتوغرافي، بوابة معلومات Young Journalists، مجلة Fotoargenta، نادي نيودلهي للصور الصحفية، مجلة Enfoque Visual، مجلة LF Magazine، موقع الشريك الدولي لمهرجان PhotON.

المصدر: RT