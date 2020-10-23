بوتين يهنئ المشاركين في فعاليات الذكرى 150 لميلاد الكاتب بونين

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى الضيوف والمشاركين في الفعاليات التي تقام في روسيا وخارجها بمناسبة الذكرى الـ150 لميلاد الشاعر والكاتب الروسي العظيم إيفان بونين.

وقد نشرت البرقية الخميس 22 أكتوبر على موقع الكرملين الرسمي.

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وجاء في البرقية أن "الغاية من فعاليات الذكرى الـ150 لولادة إيفان بونين هي الحفاظ على التراث الإبداعي والفلسفي للكاتب البارز والذي يجمع بين أجيال عديدة للقراء. وسيساعد برنامج الفعاليات اليوبيلية بالطبع في تطوير المشاريع الثقافية والتنويرية الرامية إلى تعزيز العلاقات مع أبناء الوطن الروسي خارج روسيا وكل من يحب روسيا وأدبها".

وأضاف بوتين في برقيته أن مؤلفات بونين مليئة بتأملات عميقة بشأن القيم الحقيقية وخيار صعب مطروح أمام كل إنسان وطريق روسيا وتجربة مصيرية شاقة مر بها شعبها في القرن الـ20.

يذكر أن موسكو شهدت في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ150 لولادة، إيفان بونين والذكرى الـ 160 لميلاد، أنطون تشيخوف افتتاح المعرض بعنوان "بونين وتشيخوف وكوبرين، تقاطع مصائر. ويسلط المعرض الضوء على الصداقة التي ربطت بين الأدباء الثلاثة، إيفان بونين (1870 – 1953)، أنطون تشيخوف (1860 – 1904)، ألكسندر كوبرين (1868 – 1936) وتقاطع مصائرهم في مطلع القرن الـ20.

يذكر أن إيفان بونين هو أول كاتب روسي حائز جائزة نوبل في الأدب (1933) ومؤلف رواية "حياة أرسينيف" وقصة "السيد من سان فرانسيسكو" ومجموعة القصص "الدروب الظليلة" ومذكرات "الأيام الملعونة" وغيرها.

وقد عرضت قناة "الثقافة التلفزيونية الروسية الأسبوع الجاري مسلسلا تلفزيونيا وثائقيا عن إيفان بونين وفيلم "ضربة شمس" من إخراج نيكيتا ميخالكوف المستوحى من قصص إيفان بونين.

المصدر: تاس