انطلاق المهرجان الدولي الـ 9 للسينما العربية-الأمريكية اللاتينية "لاتيناراب" في الأرجنتين

انطلقت أمس الاثنين الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للسينما العربية-الأمريكية اللاتينية "لاتيناراب" في الأرجنتين، وتنظم هذا العام على الأنترنت على منصة OCTUBRE.TV بسبب وباء كورونا

ويمكن متابعة وقائع هذا المهرجان، الذي يعتبرأحد أهم المهرجانات السينمائية في الأرجنتين، وأفلامه والنقاشات التي ستدور حولها مجانا من موقع OCTUBRE.TV وأيضا على قناة مجلس أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية.

وقال كريستيان مورو، المدير الفني لمهرجان "لاتيناراب": "لقد جئنا إلى هذه الطبعة بنفس الحماس وبطريقة ما بنفس الروح التأسيسية التي اقتحمنا بها الطبعة الأولى" لهذه التظاهرة الثقافية. وأكد كريستيان مورو أن يمكن "مشاهدة جميع "الأفلام (..) مجانًا بشكل كامل من خلال October TV و Clacso TV فقط بالإنترنت".

وأضاف مدير المهرجان بأن زيادةً على عرض أفلام عربية، "أضفنا هذا العام مسابقة الأفلام الروائية في أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى مسابقات الأفلام العربية التقليدية وقسم البانوراما اللاتينية العربية، مع أفلام منتَجة في أمريكا اللاتينية لها علاقة وثيقة بالدول العربية أو الثقافة العربية أو الإسلام وأمريكا اللاتينية".

الأعمال الفنية المشاركة في المهرجان تتراوح بين الأفلام الوثائقية ونظيراتها الكوميدية. ومن بين الأفلام الوثائقية لنسخة هذا العام الفيلم الوثائقي "على العارضة" للتونسي سامي التليلي حول تونس وكأس العالم لكرة القدم لعام 1978 في الأرجنتين، والفيلم "رحلة الآخرين" الفلسطيني/القطري/التشيلي إنتاجًا لبنجامين فيكونيا، حول تجربة محاولة عرض مسرحية عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في أحد مخيمات جنين.

يشارك في المهرجان هشام العسري من المغرب، وإيلي كمال من لبنان، وندى رياض المصرية الألمانية، ومجموعة واسعة من السينمائيين العرب، أو من أصل عربي، وسينمائيون أمريكيون لاتينيون.

المصدر: وسائل إعلام أرجنتينية