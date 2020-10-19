الفنان الروسي ميخالكوف يؤجل الاحتفال بعيد ميلاده الـ75 إلى ديسمبر المقبل

قرر المخرج الروسي المشهور ورئيس اتحاد فناني السينما الروس، نيكيتا ميخالكوف تأجيل عيد ميلاده الـ75، المقرر الاحتفال به في 21 أكتوبر الجاري، إلى ديسمبر المقبل.

أعلن ذلك الفنان في حديث أدلى به يوم 18 أكتوبر لوكالة "تاس" الروسية وقال:" هناك عدد كبير من أصدقائي يريدون الحضور إلى الاحتفال بعيد ميلادي وإنني مسرور بهذا الأمر. لكني أفهم أن الوقت غير مناسب للاحتفالات وقررت تأجيله إلى ديسمبر المقبل آملا بأن يصادف أول عرض لمسرحيتنا".

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ويتوقع أن يقام أول عرض لمسرحية " الاثنا عشر" من إخراج، ميخالكوف في ديسمبر المقبل. وهي نسخة درامية من فيلمه السينمائي " الـ12" الذي فاز عام 2007 بجائزة مهرجان البندقية السينمائي.

وتضم بطولة المسرحية الممثلين أنفسهم الذين شاركوا في تصوير الفيلم " 12" من إخراج نيكيتا ميخالكوف وكذلك الطلاب في أكاديمية فن السينما التي يترأسها.

يذكر أن صيته ذاع بعد مشاركته في فيلم للمخرج السينمائي السوفيتي المعروف دانيليا "جولاتي في موسكو" في مطلع ستينيات القرن الماضي، ثم انتقل ميخالكوف إلى إخراج أفلامه الخاصة حيث استوحى إبداعات الكتاب الكلاسيكيين الروس أمثال أنطون تشيخوف وغونتشاروف وإيفان بونين (أفلام " مقطوعة موسيقية للبيانو الميكانيكي" و" 4 أيام من حياة أوبلوموف" و"ضربة شمس").

وكان فيلمه "صديق بين الغرباء وغريب بين الأصدقاء" أول فيلم "أكشن" في الاتحاد السوفيتي.

وحاز فيلمه "تعبون تحت الشمس" جائزة "أوسكار" السينمائية للأفلام الناطقة باللغة الأجنبية. كما حاز عددا من الجوائز السينمائية الدولية والروسية، بما فيها الجائزة الرئيسية لمهرجان البندقية السينمائي لقاء إخراجه فيلم "الاثنا عشر".

المصدر: تاس