لبنان ضيف شرف مهرجان "سماع" للإنشاد والموسيقى الروحية

يحل لبنان ضيف شرف الدورة الثالثة عشرة من مهرجان "سماع" الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية بالقاهرة.

وتشارك في المهرجان الذي سينطلق هذا الأسبوع نحو 20 فرقة من دول روسيا وأرمينيا واليونان وإندونيسيا والصين وجنوب السودان والسودان وفلسطين ومصر مع مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في القاهرة.

ورغم توافد الفرق المختلفة على المهرجان من أنحاء العالم سنويا ستقتصر المشاركة في هذه الدورة على فرق تشكلت من الجاليات المقيمة في مصر بسبب ظروف السفر جوا نتيجة جائحة كورونا.

وقال مؤسس ورئيس المهرجان انتصار عبد الفتاح في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن دورة هذا العام "استثنائية" إذ قابلتها العديد من العقبات والمصاعب لكن إصرار فريق المهرجان على عدم توقفه جعلهم يبذلون أقصى ما في وسعهم بأقل الإمكانيات المتاحة.

وأضاف أن أبرز هذه العقبات كانت عدم تمكن أي من الفرق المشاركة من الحضور للقاهرة والاستعاضة عنها بفرق من الجاليات المقيمة في مصر "لكنني استمعت لهذه الفرق وأؤكد أنها ممتازة وستكون خير ممثل لبلادها".

ويقام افتتاح المهرجان الذي تشرف عليه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في 22 أكتوبر على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين فيما يقام الختام في 29 من الشهر بالتزامن مع احتفال المسلمين بذكرى المولد النبوي.

وتقدم العروض في قلعة صلاح الدين وقبة الغوري بشارع الأزهر ومجمع الأديان في مصر القديمة مع اتباع إجراءات الوقاية الصحية المعلنة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

ويكرم المهرجان هذا العام المطربة اللبنانية فيروز التي أدت العديد من التراتيل المسيحية بصوتها واسم الشاعر المصري الراحل أحمد شوقي صاحب قصيدة "نهج البردة" واسم الشيخ الراحل محمد الفيومي "شيخ المنشدين".

كما اختار المنظمون الفنانة الراحلة أم كلثوم التي غنت "حديث الروح" لتكون شخصية المهرجان هذا العام.

ويقام على هامش المهرجان سوق للمنتجات والحرف التقليدية بمشاركة صندوق التنمية الثقافية ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط وجمعيات أهلية مستقلة.

المصدر: وكالات