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مصر.. بكاء الفنانة شهيرة خلال تشييع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين (صور)

الثقافة والفن

مصر.. بكاء الفنانة شهيرة خلال تشييع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين (صور)
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شيع جثمان الفنان المصري الراحل محمود ياسين إلى مثواه الأخير، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

مصر.. بكاء الفنانة شهيرة خلال تشييع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين (صور)بكاء الفنانة شهيرة
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وحضر مع الجثمان من البداية أسرة الفنان الراحل وعلى رأسهم الفنانة المعتزلة شهيرة التي لم تتمالك نفسها من البكاء فور وصولها، وظهرت بجانب ابنها عمرو وحفيدها محمود، وحرصت على ارتداء الكمامة والقناع وفقًا للإجراءات الوقائية المتبعة والخاصة بفيروس كورونا.

كما حضر الفنان الكبير حسين فهمي، وخالد النبوي، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان القدير عزت العلايلي، والفنانة نادية الجندي وغيرهم من الفنانين.

مصر.. بكاء الفنانة شهيرة خلال تشييع جنازة الفنان الراحل محمود ياسين (صور)نجل محمود ياسين

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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