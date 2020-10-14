مصر.. سر بكاء عادل إمام بسبب محمود ياسين قبل 6 سنوات

تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن موقف وقع منذ 6 سنوات بين الفنانين عادل إمام ومحمود ياسين، مما دفع الزعيم إلى البكاء.

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وقالت إن الزعيم رشح ياسين في مسلسل "صاحب السعادة" الذي قدمه عام 2014، ولكن تم استبداله بالفنان خالد زكي بسبب نسيان محمود ياسين المتكرر.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الفنان محمود ياسين قام بإعادة المشهد الواحد فوق الـ15 مرة نتيجة نسيانه الشديد، مما جعل عادل إمام يبكي أمامه.

وتوفي الفنان محمود ياسين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، وفق ما أعلنه نجله عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيسبوك".

المصدر: الوطن