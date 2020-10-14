مؤلف موسيقي روسي يقدم أوبرا عن ابنة آنا كارينينا على خشبة قاعة "تشايكوفسكي"

يقدم المؤلف الموسيقي الروسي المعروف، ألكسندر جوربين يوم 13 أكتوبر على خشبة قاعة "تشايكوفسكي" الموسيقية بموسكو مقطوعات من أوبرا جديدة بعنوان " آنا- ك."

وقال، جوربين في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن قصة حياة ابنة آنا كارينينا، بصفتها شخصية في رواية ليف تولستوي، تشكل أساسا للأوبرا.

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وأوضح قائلا :" أدرك الجميع أن الحديث سيدور حول آنا كارينينا. لكن قصتها تختلف عما ألفه ليف تولستوي، إذ أن الشخصية الرئيسية في الأوبرا ليست آنا كارينينا التي في رواية تولستوي بل ابنتها آنا. ونهاية الأوبرا غير مشؤومة كما هو الحال في رواية تولستوي بل متفائلة.

وستقوم الأوركسترا الحكومية الأكاديمية الروسية بقيادة، فاليري بوليانسكي بأداء موسيقى الأوبرا حيث تقوم السورانو، يوليا توميلينا والتينور، مكسيم ساجين، بأداء الدورين الرئيسيين.

ويتم العرض الأول للأوبرا في إطار مهرجان "الموسيقى الجادة والخفيفة" الذي تولى إقامته، ألكسندر جوربين.

يذكر أن ألكسندر جوربين مؤلف موسيقي سوفيتي روسي مخضرم ومعروف بوضعه للسيمفونيات والباليهات والأجناس الأخرى من الموسيقى الكلاسيكية من جهة والأغنيات وموسيقى السينما وموسيقى الروك من جهة أخرى.

وإنه كان أول من وضع في الاتحاد السوفيتي أوبرا الروك بعنوان Orpheus و Eurydice.

المصدر: تاس