ديوان شعري لحائزة جائزة نوبل 2020 يصدر في روسيا مطلع العام المقبل

يتوقع أن يصدر في روسيا مطلع العام المقبل الديوان الشعري للأمريكية الحائزة جائزة نوبل بالأدب، لويز غلوك.

وقال مدير عام دار الطباعة والنشر الروسية "أكسمو" يفغيني كابييف إن المحاثات بهذا الشأن جارية الآن مع صاحب حقوق النشر وأضاف قائلا:" في حال نجاح المحادثات فإننا سنحاول إصدار الديوان مطلع العام المقبل".

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وأوضح أن كتاب الشاعرة الأمريكية سيصدر تحت علامة Inspiria التجارية.

ومضى قائلا: إن دار الطباعة والنشر "أكسمو" تعول على الاهتمام بالديوان الشعري من جانب القراء الروس وليس لسبب نيل لويز غلوك جائزة نوبل بل لأن للشعر إقبال واسع في روسيا".

يذكر أن لجنة نوبل منحت، لويز غلوك جائزة نوبل عام 2020 بالأدب لقاء صوتها الشعري الجميل النادر القادر على تحويل الخاص إلى العام.

إن غلوك البالغة من العمر 77 عاما ولدت في نيويورك، وهي أستاذة للغة الإنجليزية في جامعة ييل، نشرت أول كتاب لها عام 1968، و"سرعان ما اشتهرت بكونها واحدة من أبرز الشعراء في الأدب الأمريكي المعاصر".

ونالت غلوك عددا كبيرا من الجوائز الأدبية، بما فيها جائزة بوليتزر لتأليفها ديوان "زهرة السوسن البرية" (1992) وجائزة الأدب الأمريكية القومية (2014).

المصدر: تاس