فيلم وثائقي عن كوريا الشمالية يثير مخاوف دولية

أعلنت السويد والدنمارك اليوم الاثنين، أنهما ستخاطبان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن ما تم الكشف عنه في فيلم وثائقي يظهر محاولات كوريا الشمالية لتجاوز العقوبات.

ويحكي فيلم "ذا مول" الذي تم بثه يوم الأحد على قنوات "BBC" والتلفزيون الاسكندنافي قصة طاه دنماركي عاطل عن العمل يحصل على بدل إعاقة، وعسكري فرنسي سابق امتهن التمثيل، تمكنا من التسلل إلى الشبكات السرية لكوريا الشمالية على مدى عقد من الزمن.

وأعرب وزيرا خارجية الدنمارك والسويد في بيان مشترك عن قلقهما "العميق إزاء محتويات الفيلم الوثائقي، الذي يتعلق بعدد من الأنشطة المتعلقة بكوريا الشمالية... استجابة لهذه المخاوف، قررنا تكليف بعثاتنا لدى الأمم المتحدة بلفت انتباه لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى الفيلم الوثائقي. كما سنطرح القضية على الاتحاد الأوروبي".

وأكدا "أننا نأخذ محتوى الفيلم الوثائقي على محمل الجد لأنه يثير عددا من الأسئلة والمخاوف العميقة".

المصدر: وكالات