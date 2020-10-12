مصر.. القصة الكاملة لأزمة تامر حسني وأحمد السقا.. ومحمد هنيدي يدخل على خط الأزمة

دخل الفنان المصري محمد هنيدي على خط الأزمة بين الفنانين تامر حسني وأحمد السقا بعد رسالة اعتذار الأخير لتامر حسني عقب تصريحاته في برنامج "السيرة".

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وقام محمد هنيدى، بالتعليق على الموقف بشكل ساخر، حيث كتب قائلا عبر "فيسبوك": "عايز رقم تامر يا سال تتكلموا بدل مانتوا فاضحينا على الفضائيات والسوشيال ميديا كدة؟".

وكتب السقا عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "رسالة إلى صديق عزيز صديقي وأخي العزيز تامر حسني أنت عارف اللي بيني وبينك عيش وملح وحاجات كتير.. قد أكون أخطأت إنى اتكلمت في الموضوع على الهوا ولكن يعلم الله كم كنت مجروحا وكم كنت حزينا.. مش هاطول عليك أكتر من كده ولو أنا زعلت شوية وأنت شويه نبقى خالصين يا عم تامر حسني احنا اللي بينا كتير ماتزعلش يا عم وحقك عليه...وميعادنا الحفله اللى جايه".

ورد تامر حسني على تصريحات السقا من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث قال إنه لم يكن يحب الرد، ولكن طوال الساعات الأخيرة والجمهور يسأل، لذا وجب التوضيح، ثم أضاف أنه تحدث إلى السقا خلال الفترة الماضية بعد هذا الموقف في مناسبتين دون أي عتاب من السقا، مؤكدا أنه كان ينبغي ألا يخرج هذا الكلام في التلفزيون، بل كان لا بد أن يكون هذا الكلام بينهما وبين بعض.

ووقع خلاف مؤخرا بين الفنان أحمد السقا وتامر حسني بسبب فيلم "الفلوس" الذي خاض بطولته تامر وهو ما كشف عنه السقا ببرنامج "السهرة" في أولى حلقاته الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة "DMC".

قال الفنان أحمد السقا ببرنامج السهرة: "أنا زعلان من تامر حسني.. أنا بحب تامر جدًا ولو مش بحبه مش هزعل منه".

وأضاف: "زعلان منه عشان هو في فيلم (الفلوس) كلمني وقالي إنه عايزني أعمل معاه مشهد، وهو الحقيقة كان جاملني في مسلسل (ولد الغلابة)، وبعد ما عملتله المشهد فوجئت إن الفيلم نزل إنه بطولة تامر وأحمد السقا وصورة معاه على الأفيش، كلمته قولتله إيه اللي بيحصل ده، مرة قالي دول فانز، ومرة قال دول الشركة المنتجة، قولتله أنا معرفش حد منهم يا تامر أنا معرفش غيرك، ودي أثرت عليّا جدًا نفسيًا وفي شغلي".

المصدر: وسائل إعلام مصرية