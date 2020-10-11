انفعال الفنان تامر حسني على معجب اقترب من زوجته!
أبدى الفنان المصري تامر حسني رد فعل قوي اتجاه أحد المعجبين الذي اقترب من زوجته بسمة بوسيل، أثناء تواجدهما في حفل ألبومه الجديد.
وتداولت حسابات تهتم بنشر أخبار المشاهير مقطع فيديو يظهر تامر حسني وزوجته وسط عدد من الفتيات والشبان، وفيما كانا يرقصان، اقترب أحد الأشخاص من بوسيل بشكل كبير، ويبدو أن هذا الاقتراب المبالغ فيه أزعج الأخير، الذي علق بعصبية وسخرية "إيه عاوز تصور لوزها ولا إيه".
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وحاولت بوسيل تدارك الموقف بالضحك ومحاولة احتضان زوجها الذي بدا عليه الانزعاج رغم محاولته إخفاء الأمر.
وحاول تامر إخفاء انزعاجه عن الكاميرات، ليغير ملامح وجهه الغاضبة بسرعة، ويحتضن المعجب الذي حاول الاقتراب من زوجته.
المصدر: وسائل إعلام مصرية