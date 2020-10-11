أفيخاي أدرعي مخاطبا عمرو دياب: أنت أقرب الفنانين إلى قلبي

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي رسالة خاصة للمطرب المصري عمرو دياب، هنأه فيها بعيد ميلاده الـ59.

ونشر أدرعي تغريدة على "تويتر" مساء الأحد، أرفقها بفيديو هنأ فيه الفنان المصري الهضبة عمرو دياب، معتبرا إياه من "أقرب الفنانين العرب إلى قلبه".

يصادف اليوم عيد ميلاد الهضبة #عمرو_دياب...من أقرب الفنّانين العرب على قلبي...صوته هو صديقي وصديق الكثيرين في الفرح والحزن.أتمنى للهضبة عيد ميلاد سعيد منّي شخصيا ومن جميع معجبيه في إسرائيل واليكم هذا الأداء الخاص لأغنيته الشهيرة "تملي معاك" بصوت جنودنا. تملنا معاك @amrdiabpic.twitter.com/AWLccLlJPv — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2020

وقال أدرعي: "يصادف اليوم عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب... من أقرب الفنّانين العرب على قلبي. صوته هو صديقي وصديق الكثيرين في الفرح والحزن".

وتابع: "أتمنى للهضبة عيد ميلاد سعيد مني شخصيا ومن جميع معجبيه في إسرائيل وإليكم هذا الأداء الخاص لأغنيته الشهيرة "تملي معاك" بصوت جنودنا تملنا معاك".

المصدر: RT