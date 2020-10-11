السيسي حول مسلسل "الاختيار": لم ينجح أحد في تقديم الرسالة بنفس المستوى

أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بمسلسل "الاختيار" الذي يسلط الضوء على عمليات جيش مصر في شمال سيناء، معتبرا أنه على مدار سنين لم ينجح أحد "في تقديم الرسالة بنفس المستوى".

وقدم السيسي، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر، الشكر لأسرة مسلسل "الاختيار"، قائلا: "الشكر ليكم مش على الجهد اللي بذلتوه، على الفكرة اللي قدمتوها كانت رائعة وعظيمة، وعاوز أقولكم أن احنا خلال سنين كتيرة من تناول إعلامي لموضوعات بتتم في سيناء لم تصل للناس لنفس المستوى اللي انتوا في خلال الشهر ده قدرته توصلوه".

وأضاف: "المطلوب كتير قوى لان احنا دلوقتي موجودين وانتم عايشين اللحظة اللي بتحصل في سيناء وحجم الإنجاز اللي ربنا ساعدنا فيه وكنا فين في 2012 وبين دلوقتي، وبالتالي حق الأجيال الحالية والقادمة والأحفاد كمان إنهم يشوفوا مش نضال المصريين للحفاظ على بلدهم، لا، يشوفوا أد ايه مصر قدمت".

وخلال المناسبة ذاتها وجه الفنان، أمير كرارة، الذي قدم دور بطل المسلسل، العسكري المصري الراحل، أحمد منسي، الشكر للقوات المسلحة على اختياره للمشاركة في مسلسل "الاختيار"، وقال: "كل سنة وشعب مصر وجيش مصر العظيم بخير.. أحب أشكر القوات المسلحة على الشرف اللي اديتهولي أن أقدم رسالة مهمة زي رسالة الاختيار، وأظن الرسالة وصلت".

الفنان أمير كرارة والفنان أحمد العوضي في كلمة مؤثرة أمام الرئيس السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة pic.twitter.com/JubWJL8UVg — dmctv (@dmctv) October 11, 2020

وتابع كرارة: "من أول يوم رمضان وإحنا بنتكرم من كل الناس في كل الشوارع بس النهاردة التكريم الكبير قدام شعبنا العظيم قدام قواتنا المسلحة وقدام سيادة رئيس الجمهورية.. شكرا وتحيا مصر".

كما أعرب الفنان أحمد العوضي، الذي أدى دور العسكري المنشق عن الجيش المصري والمنضم للمتطرفين، هشام عشماوي، عن سعادته من المشاركة في مسلسل "الاختيار"، كاشفا عن تعرضه لصراع نفسى نتيجة تجسيده شخصية "الخائن".

وأضاف العوضي، متوجها للسيسي: "لكن سعادتى الحقيقة فى ردود الأفعال فى الشارع هم ازاى كرهوا الشخصية ورفضوا الفكر المتطرف أن أنا حسيت أن أنا قدمت رسالتى ووصلت جزء من الحقيقة، وأد إيه الناس دى بتكره الجيش المصرى والشعب المصرى.. كل سنة وحضراتكم طيبين والله المستعان يا أفندم على كل أعداء الوطن".

وتدور أحداث مسلسل "الاختيار"، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان في العام 2020، حول حياة قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري، العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، الذي قتل بكمين مربع البرث في مدينة رفح شمال سيناء عام 2017، أثناء محاولته التصدي لهجوم مسلح.

ويرتكز المسلسل على اللقطات الحربية لتوثيق تحركات الجيش المصري في سيناء، في دمج بين مشاهد وثائقية وأخرى مصورة بتقنيات ومؤثرات بصرية متطورة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية